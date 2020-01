Arap Bethke enfocado en proyectos en inglés

Arap Bethke comienza fuerte el año, con varios proyectos en cine y televisión. El actor charló con Publimetro sobre todo lo que viene para su carrera, sobre todo de una serie que tiene un lazo importante con Guadalajara.

“Estuve grabando el piloto para una serie, que probablemente vamos a hacer este año en Guadalajara. Estuve 10 días por la ciudad, que es hermosa. El piloto es para una plataforma en Estados Unidos, por lo que estoy enfocando mis esfuerzos a eso, que es mi nuevo reto. La plataforma es bastante interesante que se va a hacer en Guadalajara”, adelantó el actor nacido en Nairobi, Kenia, con nacionalidad mexicana.

El actor cerró el año pasado con el estreno de la cinta Guadalupe Reyes, pero quiere entrar a nuevos terrenos.

“Siempre trato de diversificar mi carrera y hacer cosas diferentes. Me gusta el cine, la televisión, el teatro y trato de no encerrarme en una sola cosa, porque si no me aburro. Una de las cosas más afortunadas de esto que hacemos, es realizar cosas diferentes con nuevos retos. Busco contar historias que no he contado, entrar a géneros en los que no he incursionado y personajes distintos. Ahorita voy a enfocarme, en el primer semestre del año, en hacer cosas en inglés”.

Por lo pronto, el actor se enfoca a sus trabajos en el cine y plataformas digitales, como Fabric of lies.

“Esto es lo que se cocina para la primavera, en el que hago el papel de Diego, quien se enorgullece de ser padre de un joven y esposo del ícono de la moda Loretta Williams”, adelantó el actor sobre este proyecto que saldrá por Rivit TV.

También está en el rodaje de una cinta estadounidense, que lo mantendrá ocupado por nueve meses.

“ Uno de mis grandes sueños es poder escribir, dirigir y producir algunos proyectos este 2020”, finalizó

Contenidos en la pantalla

Arap Bethke que ha participado en proyectos de varios países del mundo, reconoció que la apertura de contenidos beneficia a los actores.

“Cada vez hay más ofertas de contenidos y cada vez ha y más competencia, pero eso abre las posibilidades. Hay una gama amplia desde cine, televisión, series, telenovelas, que son espacios que cuentan historias diferentes”.

¿Cómo sería la película de su vida?

Al preguntarle a Arap Bethke qué tipo de película sería su vida respondió: “Seria un dramedy (drama-comedia) con mucha acción [risas]. Me gusta estar muy activo y veo la vida de forma positiva.

Vivimos un momento de muchos cambios, transiciones y noticias muy negativas, por eso es importante mantener el corazón abierto, no porque el mundo se esté cayendo en pedazos tenemos que ser una persona negativa o amarga”.

