Billie Eilish arrasa en los Grammys 2020 y hace historia

Una emotiva gala enmarcó una noche histórica para Billie Eilish, la jovencita de 18 años que arrasó en las categorías más importantes de los Grammys 2020. Se impuso en Grabación del Año, Canción del Año, Mejor Artista Nuevo y Álbum del Año.

Con When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Logró vencer a Ariana Grande, una de las artistas consagradas que se esperaba se llevará el gramófono a mejor álbum por Thank U, Next.

Tan inesperado fue este galardón, que la propia Billie lo reconoció en su discurso. Y Ariana solo atinó a hacer gestos para agradecer su sinceridad.

Billie Eilish menciona en su discurso tras ganar "Álbum del Año", que Ariana Grande se lo merecía más con "Thank u, next". #GRAMMYs https://t.co/tPhRlvMW62 — Ariana Grande Argentina (@AGrandeAO) January 27, 2020

Además le ganó a I, I de Bon Iver, Norman F***Ing Rockwell! De Lana Del Rey; I Used To Know Her de Her; 7 de Lil Nas X; Cuz I Love You de Lizzo y Father Of The Bride de Vampire Weekend.

Su canción Bad Guy, producida por su hermano Finneas Baird O'Connell, se convirtió en la mejor canción y grabación del año.

And the GRAMMY goes to . . . . . ✨ Watch @billieeilish and @finneas win Song Of The Year winner for "Bad Guy." #GRAMMYs pic.twitter.com/QQdeJi139S — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 27, 2020

Grammys 2020: la consagración de Billie Eilish

Los cuatro premios y su emotiva presentación sirvieron como consolidación de una carrera que apenas comienza. La joven cantante fue una de las más aplaudidas,

Hizo historia al ganar las categorías de Mejor artista nuevo, el premio a mejor álbum en el Staples Center, donde se reunieron los más preciados artistas de la música.

Fiel a su estilo, no solo hizo historia en la premiación sino que impactó en su llegada a la alfombra roja. Un traje de Gucci sirvió como declaración de su estilo desenfadado y vanguardista.