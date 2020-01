De qué trata el libro que ha metido en problemas a Yalitza Aparicio y Salma Hayek

Una recomendación de Oprah Winfrey fue lo que impulsó a Yalitza Aparicio y a Salma Hayek a compartir en sus redes un libro que muchos han criticado y tildado como racista.

Las publicaciones de ambas artistas recomendando el libro 'American Dirt' fueron duramente criticada, al punto que Hayek borró el post y emitió un comunicado pidiendo disculpas.

El texto escrito por la estadounidense Jeanine Cummis, fue lanzado el año pasado alcanzando una gran promoción en norteamérica.

Pero gran parte de la difusión del material literario fue por el impulso que le dio el club de lectura de Winfrey quien por redes sociales dijo:

"Como muchos de nosotros, he leído artículos de periódicos y he visto noticias de televisión y he visto películas sobre la difícil situación de las familias que buscan una vida mejor, pero esta historia cambió la forma en que veo lo que significa ser un migrante".