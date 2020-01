Rosalía deja su trasero al aire en el escenario de los Grammys 2020 (Video)

La cantante española Rosalía sin duda tuvo una exitosa participación en los Grammys 2020. No solo ganó el premio al “Mejor Álbum Alternativo de Música Latina” sino por su destacada participación en el escenario.

La artista hizo historia al alzarse con su álbum “El mal querer”, el primero en español en haber sido incluido en esta categoría. La intérprete resaltó entre los ganadores del evento.

Pero además deslumbró a todos con su actuación en su espacio musical. Para brillar como ella solo lo sabe, escogió un traje blanco ajustado a su cuerpo lleno de flecos que se movían al ritmo de sus pasos.

Lo más llamativo del body era que en la parte posterior dejaba el trasero de Rosalía a la vista de todos. En forma de hilo, la cantante mostró su poderosa retaguardia en el escenario del Staples Center de Los Ángeles.

Rosalía cantando "Juro Que" e "Malamente" no palco do #GRAMMYs pic.twitter.com/oUiayJ8C71

En medio del espectáculo, la artista ofreció un pequeño solo de flamenco en el que demostró su talento para representar la música propia de su país.

Rosalía representando a cultura do flamenco no palco do #GRAMMYs pic.twitter.com/KFOGbrQVbN

