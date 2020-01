Fernanda Castillo impacta con bikini y sexy figura

Cuando Fernanda Castillo realizó la cinta Dulce familia, en la que subió 12 kilos para hacer el personaje principal, reveló a Publimetro que tenía miedo de no poder bajarlos.

“Lloré, me emocioné mucho mirarme y decir: '¿cómo te transformaste?'. Me emocionó mucho ver a este ser ingenuo y completamente diferente a mi, completamente sabio y divertido que rompió muchos miedos que yo tenía, de cómo me podía ver. Me pareció un logro humano, como persona disfrute mucho y mira que soy muy ruda con mi trabajo.

"Fue un proceso muy difícil, cuando me ofrecieron el papel, mi actriz dijo: '¡yo!', pero no le preguntó a Fernanda y ya en el proceso fue muy complejo, porque empiezas a transformar el cuerpo, te empiezan a entrar miedos, si podría regresar a mi peso, si me estaba haciendo daño o si fue una decisión irresponsable.Cuando terminó el rodaje yo no tenía 12 kilos encima, y debía seguir con la carrera. Muchos me señalaban que si estaba embarazada, y como actriz tenía que estar respondiendo. Ha sido un año bajando de peso y aprendí que a la única que le debo respeto es a mi, el personaje me enseñó algo que jamás hubiera aprendido”, señaló en una entrevista pasada con Publimetro.

Ahora, la actriz muestra con orgullo cómo su cuerpo se ha transformado, a base de alimentación, ejercicio y disciplina.

Fernanda Castillo compartió una foto para mostrar los logros del entrenamiento diario, y su figura que se observa más atlética.

Cambios físicos de Fernanda Castillo

Fernanda Castillo utiliza su cuenta de Instagram para mostrar los logros, que no han sido fácil pero que le permiten tener una figura envidiable.

"Actúa normal, ahí viene el que te gusta… A veces reírnos de nosotros mismos es la mejor medicina", escribió la actriz.



Te dejamos un poco los cambios que ha tenido la actriz, y que provocan más de un suspiro entre sus seguidores.