Francely abandona La Academia y María Fernanda regresa en su lugar

La yucateca Francely Abreu no sorprendió este domingo 26 de enero al comunicar su retiro de La Academia durante el concierto número 12 del show para estar junto a su madre, que recientemente fue diagnosticada con un tumor en el cerebro.

La joven, que fue una de las alumnas envuelta en la polémica de Gibrán Gutiérrez con Danna Paola, tomó la dura decisión luego de visitar a su progenitora hace unos días y regresar al reality indecisa sobre si quedarse o acompañar a su mamá.

Después de interpretar la canción Acaríciame de María Conchita Alonso durante su participación, Francely anunció su decisión.

"Con todo mi corazón quiero regresar con mi mamá. Me encanta poder estar cumpliendo mi sueño de esta manera. Me tocaron unos maravillosos compañeros, hicimos una maravillosa familia y todo es perfecto aquí, pero si pongo las cosas en una balanza mi mamá me pesa más", explicó al público, luego de manifestar durante la semana que consideraba abandonar el programa.

Igualmente, dio las gracias a la producción y el resto de los académicos.

Adal Ramones debatió su resolución y le expresó: "Tú tienes una gran estrella. Has tomado una decisión contundente, se hicieron casting en muchos países y tú fuiste una de las elegidas"; sin embargo, agregó que "lo importante es que tu mamá se recupere".

Al abandonar el escenario, la audiencia recibió a María Fernanda, puesto que al ser la última concursante eliminada, podía regresar a tomar el puesto vacante.

MariFer cantó "Simplemente amigos" y, a diferencia de Francely, sí pudo escuchar críticas del jurado. Susy también regresó al concurso y no hubo expulsados.

Además, los jueces recordaron anécdotas donde tuvieron que seguir con el trabajo a pesar de circunstancias familiares adversas.

“Qué triste por todo lo que está pasando pero hay algo que hay que entender: en este medio y en los peores días el show tiene que continuar y yo sé que va a lograr lo que tenga que lograr porque al final talento tienes, nada más hay que pulirlo”, dijo Danna Paola.

Igualmente agregó Alexander Acha, quien señaló que cuando murió su abuelo "estábamos en el velorio y mi papá fue, cantó y regresó al velorio, entonces hay que tenerle mucho respeto y compromiso y amor a lo que haces".

"Esto lo comparto para que sepan las implicaciones y lo que viene en esta carrera", destacó.

En redes sociales, los usuarios acusaron a la producción de Tv Azteca de querer subir los índices de audiencia con el dolor de la aspirante y que "usaron" a Francely para traer de vuelta a María Fernanda y a Susy.

"Francely se va. No le dan crítica a probablemente su mejor presentación, no la dejan despedirse de sus compañeros y encima se dedican a criticar su salida, qué bueno que ya se fue porque ni si quiera hoy supieron respetar", escribió un usuario.

Otro internauta señaló: "Francely cantó bien bonito y no le dieron crítica los jueces, fue su mejor interpretación. Ah, y qué feo que La Academia lucre con el dolor de Francely para tener más raiting". Mientras, otro seguidor manifestó:

"¿Francely decide salir y misteriosamente entra la Susy a cantar? No es por ser víbora pero tal parece que ya todo está arreglado".

