Galilea Montijo y Fernando Reina evalúan la adopción de una niña

La animadora del programa “Hoy”, Galilea Montijo, ha revelado su más profundo deseo como mujer: tener una niña. Aunque en 2012 tuvo a su primogénito y único hijo, Mateo, confiesa que hubiese querido una hija.

Así de grandes y hermosos están los hijos de Galilea Montijo y Fernando Reina Galilea Montijo se confiesa como "mamá de tres" puesto que no solo se siente madre de Mateo, sino también de Alexis y Claudio, hijos de su esposo Fernando Reina.

Sin embargo, por razones de la edad, la familia que ha conformado con su esposo Fernando Reina se ha quedado con 3 hijos: dos de él y uno de ambos.

“Hace poco me preguntaron que si utilizaría un vientre rentado, y no, aunque sí hemos pensado en la adopción, pero no nos hemos puesto de acuerdo”, comentó la presentadora en una entrevista con la revista TV y Novelas.

Galilea, de 46 años, ha sido advertida por su médico de cabecera quien no le recomienda embarazarse por las complicaciones y riesgos que se corren a su edad. La conductora tuvo a Mateo a sus 39 años, cuando el tope es de 38 para la mujer.

“Yo creo que si hubiera comenzado a tener hijos más joven, sí me hubiera aventado como tres”, dijo la presentadora.

Galilea Montijo reconoce a los hijos de su esposo como si fueran de ella

Montijo se ha dedicado a cosechar una carrera profesional llena de éxitos por lo que su papel como madre fue postergada hasta hace 7 años.

Sin embargo, ella asegura sentirse plena y feliz con su hijo Mateo y los dos de su esposo, Claudio y Alexis. En varias oportunidades, los ha reconocido como sus hijos también.

“La verdad es que ya son tres en mi casa, con los dos hijos de mi marido, que son Alexis y Claudio, que para todos lados andamos juntos. Además, tengo una maravillosa relación con su mamá, y los veo como míos también, entonces, cuando viajamos somos cinco, así que ya estamos bien”, aseguró.

Ciertamente, Galilea comparte en su Instagram los diversos paseos y viajes que realizan los 3 varones, su esposo y ella, por lo que es comprensible que ya haga falta una niña en su hogar.

También le puede interesar:

Galilea Montijo podría dejar México este año, según Farath Coronel Este año traerá abundancia y éxitos por doquier para la animadora que probablemente pueda salir del país.

EN PUBLIMETRO TV: