Maluma: Estar nominado al Grammy por primera vez "fue una sorpresa asombrosa"

Este domingo 26 de enero fue la edición número 62 de los premios Grammy, y a pesar de que Maluma regresó a casa con las manos vacías, el astro colombiano había expresado días antes de la gala anglosajona que solo estar nominado por primera vez "era algo con lo que siempre soñé, algo increíble".

Juan Luis Londoño, su nombre real, habló sobre 11:11, cómo empezó en la música y qué espera para su vida dentro de cinco años en una de sus más recientes entrevistas.

Su último álbum compitió en la categoría al mejor álbum de pop latino junto a los discos de Luis Fonsi, Ricardo Montaner, Alejandro Sanz y su coterráneo, Sebastián Yatra. Aunque el galardón fue para Sanz, solo estar entre los nominados ya era un significativo para él.

"Fue una sorpresa asombrosa. Era algo con lo que siempre soñé, algo increíble", dijo a la Academia de la Grabación Maluma, quien esperaba "llevarse un Grammy a casa".

El cantante comenzó su carrera musical a muy temprana edad. Aunque en un principio quería ser futbolista, luego comenzaría a "escribir mis propias canciones y todo estaba burbujeando".

Entonces, cuando tenía entre 15 y 16 años, iría al estudio por primera vez y allí, "me enamoré, fue entonces cuando decidí que quería hacerlo por el resto de mi vida".

Maluma y su álbum nominado al Grammy

Sobre la producción que lo llevó a estar entre grandes leyendas musicales en los Premios Grammy, señaló que escogió el número 11:11 porque "marcó mi vida. Quiero mostrarle al mundo que los sueños se hacen realidad".

"Ese número me seguía a todas partes. No solo cuando configuré mi reloj, sino también cuando me quedé en hoteles y todo. Así que decidí, cada vez que veía el número, pedir un deseo y todos estos deseos se hacen realidad", dijo.

En este proyecto se incluyen canciones con estrellas importantes. Para Maluma, lo que más disfruta de esto es "aprender". Su colaboración más sorprendente sería con Madonna, quien tomó la iniciativa para grabar con el joven de 25 años.

Relató que cuando se conocieron "tuvimos esa conexión desde el principio (…) un mes después, me dijo que quería trabajar conmigo, así que fui a Londres y pasé mucho tiempo allí en el estudio".

"Todos sabemos que ha estado en la industria durante mucho tiempo y estoy muy agradecido con ella por hacerme parte de su vida, sus proyectos", reconoció. Juntos grabaron 'Medellín' y 'Soltera'.

Su próxima meta a cumplir es hacer un álbum con artistas de su tierra. "Eso sería algo agradable y era algo que tenía en mente, trabajar con todos ellos y hacer un álbum de colaboración colombiano completo, me encantaría".

En cuanto a la moda, reveló que la "ama desde que era niño".

Su familia y "Milagro"

Para mantenerse de pie ante todos sus éxitos, el intérprete de 'HP' asegura que su familia es lo que lo sostiene.

"Estoy saliendo y haciendo estos tours locos y todo, pero antes de subir al escenario tengo una llamada telefónica con mi madre y ella es todo para mí, me da la motivación, me da la fuerza que necesito para seguir haciendo esto porque sabemos que esta no es una carrera fácil", señaló. Agregó que su papá y su hermana también están ahí.

La celebridad además habló sobre su amor hacia los animales, especialmente hacia su perra Bonnie, que estuvo enferma.

"Ella está mejor ahora. En realidad, fue al veterinario esta mañana y me dijeron que iba a estará increíble, así que estamos muy felices. Creo que vamos a cambiar su nombre. Ya no la llamaremos Bonnie. Vamos a llamarla Milagro o algo así. Comió veneno y casi muere, pero ahora está bien".

Agregó que lo que más me gusta de los perros es que no juzgan. "Están a mi lado cada vez que me despierto, están muy agradecidos y también son muy leales".

Finalmente, añadió que estos próximos cinco años espera seguir haciendo música y pasar tiempo con sus seres queridos.

"Siento que estos próximos cinco años van a ser importantes para mí para crecer en mi vida personal. Debido a que es increíble tener grandes canciones, trata de ser el número uno, es bueno ser un artista famoso y todas estas cosas, pero para mí en este momento lo más importante es seguir creciendo como ser humano", destacó.

Aún así, promete que seguirá de gira y haciendo música.

