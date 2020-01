¿Cuándo se lanzará la serie de televisión Marvel Hawkeye en Disney +?

View this post on Instagram

Aprender siempre es un regalo, incluso cuando el dolor sea el maestro 💪 Que tengas una bonita noche mi Héroe, descansa!! . . . #JeremyRenner #Renner #JeremyRennerFans #Renner4real #Hawkeye #Ronin #ClintBarton #Marvel #Avengers #BadHawk