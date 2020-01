Anuel AA estrena nuevo corte de cabello pero no luce nada contento

Anuel AA no dejó que se fuera el primer mes del año sin atreverse a un cambio de look. El reguetonero se decidió justo a tiempo y compartió con sus seguidores cómo se ve luego de quitarse su característico fleco y recortarse considerablemente el cabello.

¿Con peluca? Este video de Anuel AA con Karol G demuestran su calvicie En redes sociales se ha viralizado un video de la pareja disfrutando en una montaña rusa donde el viento le juega una mala jugada al boricua.

El puertorriqueño de 27 años subió a su cuenta en Instagram un video donde se aprecia su transformación, con la cual no parece muy satisfecho. En el clip, se puede ver al cantante de trap dando gracias a Dios por los alimentos y pidiéndole que “por favor, le crezca el pelo”.

El artista dejó escapar un profundo suspiro antes de iniciar su oración: “Dios mío gracias por esta comida, gracias porque soy el mejor reguetonero y trapero vivo… Dios mío, por favor que me crezca pelo; Dios mío, por favor que me crezca pelo, que me crezca el pelo…”.

El post alcanzó más de 7 millones de reproducciones y casi 80,000 comentarios.

Usuarios reaccionan a cambio de Anuel AA

La situación causó la risa de los usuarios de la red social y sus compañeros en la farándula que le dieron algunos consejos para que su cabello a crezca más rápido.

“Shampoo de caballo”, le recomendó Yandel. Por otro lado, el modelo Gino Pesaressi destacó: “Buena inversión”; mientras, otros señalaron que está “calvo”. Igualmente, hubo quienes no estuvieron de acuerdo con que se llamara a sí mismo “el mejor regueteonero vivo”.

“¿Mejor trapero y reguetonero? Para que eso pase, tienes que volver a nacer. A Daddy Yankee nadie lo va a superar en esta vida y en miles más…”, manifestó una internauta.

Otras reacciones fueron:

@akka.audy: “O pídele que baje la frente”

“O pídele que baje la frente” @wiz_black1: “Ustedes burlándose de que será calvo y el sentado en su casa pensando en que vehículo saldrá mañana”

“Ustedes burlándose de que será calvo y el sentado en su casa pensando en que vehículo saldrá mañana” @ enriquez.01: "Gracias a Dios ya se quitó el copetín”

"Gracias a Dios ya se quitó el copetín” @macwitdacheese13: “Real hasta la frente”

“Real hasta la frente” @yulma028: “Nooo, ¿qué te hiciste, mi amor? Ya no me gusta”

