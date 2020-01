Karol Sevilla vive su transformación y afirma que ya no es chica Disney

Karol Sevilla trabajó cuatro años para la serie Soy Luna de Disney Channel, con un personaje que le brindó ex­posición a nivel mundial; ahora, el gran reto que en­frenta es darle continuidad a su carrera artística de ma­nera independiente.

La cantante arranca el año con la gira Que se pare el mundo, la cual le permitirá llegar a diferentes ciudades de la República mexicana, a fin de acercarse más a un público adolescente.

“El 2020 es un año para volver a crecer, porque en 2019 no sabía a qué público me iba a dirigir, ya que ob­viamente ya no soy la ‘Chi­ca Disney’ y tenía que plan­tarme en el camino de los adolescentes. Por suerte, el 2019 me puso en el camino correcto y empiezo el 2020 con muchas propuestas de trabajo en la música y la ac­tuación”, compartió Karol Sevilla para Publimetro.

Hay que recordar que la cantante comenzó a traba­jar en Soy Luna a los 15 años, y ya con 20 su transición de niña a mujer se observa en el escenario.

“El año pasado fue muy difícil y complicado en el tema de la transición como persona, como actriz, y de tomar decisiones. Fue un año que personalmente no la pasé muy bien, porque llegó un momento en que yo no quería trabajar, no quería actuar, cantar o de­dicarme a esto, pero con el tiempo confirmé que es lo que me gusta y quiero hacer por muchos años”.

Karol Sevilla reveló que está consciente de que mu­chos niños dejaron de se­guirla al terminar Soy Luna, pero está decidida a darle continuidad a su trabajo en la música y la televisión.

“Ahora hay público que se ha ido, que son los chi­quititos que seguían Soy Luna, quienes se dieron cuenta que ya no hay más serie, ese público ya no me quiere seguir. Lo bueno es que llegó un público nue­vo que me llama mucho la atención, porque es más adolescente y adulto… eso me llenó de energía para hacer cosas nuevas”.

La actriz mexicana con­fesó que se vio presionada por las constantes peticio­nes de sus seguidores de sa­car nuevos contenidos.

“Me gusta que mi vida sea como una espe­cie de película de terror, para no aburrirme”

“Los fans son un gran motor en mi vida, sobre todo porque me pedían que ya sacara cosas nuevas. Sí me sentí como en un tema de presión por lo que me pedían los fans, pues que­rían que subiera videos a YouTube hasta que hice un live y comenté que no me presionaran, que me tuvie­ran paciencia, porque to­dos los artistas hemos pa­sado por este momento de incertidumbre, que queremos parar y tomarnos un tiem­po para nosotros para saber quié­nes somos en realidad, y ellos me entendie­ron súper bien”.

Por el momen­to, Karol se encuentra enfocada en la gira Que se pare el mundo, que es muy especial en cuanto al espectáculo.

“Es un tour muy intere­sante, sobre todo que ha salido de mi corazón. Se llama así porque en el show quiero que se pare el día, los problemas, y que los chicos se olviden de la escuela. No muestro ningún personaje, ni una artista que se cree mucho. Además, hay un momento en el show muy emotivo, que es cuando re­cuerdo lo que fue mi aven­tura en Disney y Soy Luna”.

De niña a mujer

Karol Sevilla comienza una nueva etapa de su vida, y a los 20 años reconoció que mucha gente la critica por subir ciertas imágenes a sus redes sociales.

“Ya soy una artista inde­pendiente, y cuando empe­cé a subir fotos que ya son de más grande, sí hubo mu­chas críticas, sobre todo de que ya no era la misma, de que me creo mucho o como si tuviera muchos años. En realidad ya no tengo 15 años, ya tengo 20 años, así que mi carrera ya no puede seguir en el público de los niños. Ahora lo que se viene en la música son temas más para los jóvenes, de amor y desamor. Siempre trato de llevar buenos mensajes de lo que sucede en nuestro país, de cuidar el planeta, el mundo y la aceptación de uno mismo, porque muchos adolescentes me siguen y trato de hacer buen uso de las redes”, concluyó.

Lo que mueve su carrera

• “Yo no tenía planeado regresar a la actuación, ya que estuve cuatro años en el proyecto de Disney. Hubo un momento en que ya estaba cansada de actuar, de estar encerrada en un personaje, pero llegaron muchas propuestas de ac­tuación: una es con un personaje muy grande, complicado, y sería un reto personal y como actriz; el segundo está más cerca de lo que hacía con Disney y ambos son pro­yectos para realizar en México”.

• “Últimamente me he vuelto medio hippie [risas]. Mi playlist que tengo es como de alma vieja con artistas como Pedro Infante, Amanda Miguel y todas las canciones de Yuri; en especial lo hippie que no tiene letra, que son nada más instrumentos, esa es la que me está gustando porque me concentro, y así mi ratoncito (en la cabeza) empieza a carburar y originar ideas”, comentó Karol Sevilla.

Gira por México

• Puebla. 8 de febrero, Auditorio Metropolitano

• Monterrey. 9 de febrero, Arena Monterrey

• Mexicali. 15 de febrero, Palenque del Fex

• Tijuana. 16 de febrero, El Foro

• Guadalajara. 20 de febrero a las 19:00 horas en el Teatro Galerías. Boletos de 400 a mil pesos.