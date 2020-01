Lucero descarta matrimonio con su novio Michel Kuri

La cantante Lucero declaró que este año no tiene planes de matrimonio con su actual novio Michel Kuri. En una entrevista transmitida en el programa “Hoy”, la actriz aseguró que casarse no es su prioridad ahorita.

“Como estamos tan contentos, tan enamorados y tan ilusionados, por eso no pensamos en el matrimonio. No (es) por una falta de compromiso ni de amor, al contrario, estamos tan unidos, nos queremos tanto y la pasamos tan bien juntos que estamos muy felices así. No es que le huyamos al tema”, reveló para los medios.

Lucero ha estado saliendo con el empresario mexicano Michel Kuri, de 62 años de edad, razón por la que ha sido muy criticada. El hombre de origen libanés le lleva 12 años de diferencia.

Sin embargo, la intérprete ha decidido hacerse “oídos sordos” ante los comentarios negativos y ha preferido ser feliz. Su vida privada siempre ha sido muy cuidada por lo que en sus redes sociales no ha compartido fotos con su pareja.

Lo que sí es cierto, es que Lucero está súper enamorada de su novio y se está disfrutando al máximo el tiempo que pasan juntos.

¿Volverá Lucero a las telenovelas?

La gran incertidumbre que tiene en vilo a los fans de la cantante es si regresará a la pantalla chica nuevamente. Por lo que, durante su asistencia al show de las mil presentaciones de la obra “La Jaula de las locas”, aclaró y dio fin a los chismes.

“El día que yo vaya a hacer una novela se los voy a contar yo. Yo hablo de hechos, no hablo de rumores. He leído una cantidad de rumores, que si fui a hacer una audición, yo no hago audiciones, pues hace más de 40 años que los productores me conocen”, comentó la coach de La Voz Kids México.

Lucero podría estar de regreso en el remake de "El privilegio de amar": Carla Estrada la solicitó La escritora y productora mexicana quiere de vuelta a la pantalla chica a la cantante que cuenta con una amplia trayectoria en dramáticos.

