Marjorie de Sousa celebra a lo grande los 3 años de Matías y los fans la critican por ocultar su rostro

Hace 3 años llegaste para cambiarlo todo!!! Me llenaste de el amor más profundo y puro que se puede sentir, me enseñas día tras día, me ayudas en cada paso que doy. Eres mi razón de vivir ❤️ te amo con todo mi ser Hijo ❤️🙏🏻 para ti siempre estaré sin excusas, por ti todo, por ver esa alegría que siempre tienes, por mantener en ti ese hermoso ser, por hacer de ti un GRAN HOMBRE. Tu y yo somos un gran equipo mi guerreo. TE AMO INFINITO MI SEÑOR SOL 🌞. #Felizcumpleañosmivida #tuyyo #siemprejuntos #siempreparati #teamohijo #3años #marjoriedesousa #cumpleMati #sol #brillandofuerte ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️