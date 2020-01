Selena Gómez alabó a Demi Lovato por su actuación en los Grammy

Selena Gómez llenó de elogios a Demi Lovato tras escuchar la primera presentación de la cantante luego de que sufriera una sobredosis casi mortal en 2018.

Lovato regresó a los escenarios el pasado domingo 26 de enero en la ceremonia de los Premios Grammy con la canción Anyone, un “grito de ayuda” escrita días antes de sobrevivir al incidente que marcaría un antes y después en su vida.

Al verla, Gómez, quien no asistió a la gala, escribió en las historias de Instagram: “Desearía que hubiera palabras para describir lo hermoso, inspirador y MERECIDO que fue este momento".

Sus palabras estaban sobre un extracto de la presentación de Demi donde se la ve recibiendo una ovación de pie. La exestrella Disney agregó: “Demi, estoy tan feliz por ti. Gracias por tu coraje y valentía”.

La compositora de 27 años, quien no desfiló por la alfombra roja, habló sobre el tema inédito en Beats 1 con Zane Lowe de Apple Music. En la entrevista preguntó: “¿Cómo nadie escuchó esta canción y pensó: Ayudemos a esta chica?”.

La amistad fragmentada de Demi Lovato y Selena Gómez

El hecho de que la intérprete de “Look at her now” no etiquetara a Lovato no extrañó a sus seguidores. Las artistas no son tan amigas en la actualidad como lo eran hace diez años.

Su relación enfrentó altas y bajas hasta que Demi dejó de seguir a Selena en redes sociales en 2018.

Las celebridades iniciaron sus carreras en Hollywood juntas en 2002 en el programa Barney and Friends. Luego, mientras ambas crecían bajo la tutela de Disney, las actrices protagonizarían la película original del canal Princess Protection Program.

Según Daily Mail, las jóvenes famosas experimentarían problemas en su amistad luego de que Gómez comenzara a juntarse con Taylor Swift; sin embargo, el tierno mensaje de admiración ha despertado la esperanza entre los fanáticos de una posible reconciliación entre ambas.