BTS presentó por primera vez ‘Black Swan’ en el programa de James Corden

BTS enloqueció a sus fanáticos con la primera presentación en vivo de su nuevo sencillo 'Black Swan' en The Late Late Show with James Corden este 28 de enero.

La canción “Promise” compuesta por Jimin de BTS supera récord en SoundCloud Fans de los ídolos de la banda surcoreana de K-pop aplaudieron este logro que los posicionó a nivel mundial en las tendencias de las redes sociales.

Las estrellas surcoreanas siguen imparables y demostraron en el escenario del show en lo que han estado trabajando para su próximo álbum.

Descalzos y sobre un piso iluminado, los miembros del grupo V, Jin, Jimin, Jungkook, RM, Suga y J-Hope entraron a escena para cantar el nuevo tema con una producción impresionante que representaba un bosque con una cascada.

La etiqueta en redes sociales #BTSxCorden se posicionó desde temprano y se mantuvo incluso después de terminar la presentación gracias al fandom “ARMY” en todo el mundo.

Afuera de las locaciones del programa, muchos aficionados también esperaron desde tempranas horas y hasta la noche para poder ver a sus ídolos y ser parte de la audiencia en vivo. Ante su devoción, Corden salió a entregarles cupcakes para que tuvieran una espera más llevadera.

OH MY GOD JAMES CORDEN JUST CAME OUTSIDE AND GAVE US ALL BOXES OF CUPCAKES THAT SAY TO BTS ARMY #BTSxCorden pic.twitter.com/2UNKVOdREC — sona⁷ (@justSona) January 28, 2020

Igualmente, la boyband sostuvo una pequeña entrevista con el anfitrión, jugaron a las escondidas con Ashton Kutcher y confirmó que participarán en un episodio de Carpool Karaoke.

Durante la corta conversación, el host les preguntó qué harían si se les olvida una parte de la coreografía, a lo que V bromeó:"No está en mi vocabulario. Soy perfecto".

Thank you @BTS_twt for giving ARMY everything we could have hoped for. Until next time… #BTSxCorden pic.twitter.com/yVuxMVlZQ1 — The Late Late Show with James Corden (@latelateshow) January 29, 2020

Asimismo, horas antes de la presentación de Bangtan, Corden se encontró con los jóvenes en el ascensor y subió una selfie con ellos.

"Cuando subes al ascensor con los invitados de esta noche", escribió.

BTS regresará en febrero

Aunque parece que nunca se han ido, la banda K-pop estrenará su nuevo álbum Map of the Soul: 7 el próximo 21 de febrero.

Sobre el proyecto, RM reveló en una reciente entrevista con Entertainment Weekly: "Es lo más difícil que podemos hacer. Siempre somos personales y francos en nuestros mensajes y pistas".