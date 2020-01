Rebelde: Un anuncio asegura que el fenómeno regresará en febrero

Han pasado más de diez años desde que la telenovela Rebelde se despidió de la televisión mexicana y de sus fanáticos en todo el mundo, pero la esperanza de volver a ver a los personajes interpretados por Anahí, Dulce María, Alfonso Herrera, Maite Perroni y Christopher Uckermann ha resurgido con un anuncio.

Alfonso Herrera recibió amenaza de un chofer en Estados Unidos El actor decidió tomar las redes sociales para exigir a la compañía una respuesta luego de vivir la desagradable experiencia.

Las Estrellas subió un video en su cuenta en Twitter el pasado 27 de enero donde informa que la popular producción regresará en febrero.

"El fenómeno regresará muy pronto. Febrero 2020”, es el mensaje que se lee en el audiovisual promocional, con la canción “Sálvame”, uno de los temas más famosos del grupo y la novela, de fondo musical. Además agregó: “Estén pendientes”.

Antes de revelar esa información, el canal había publicado otro clip en la red social en el que asegura: “Se acabó la espera. Muy pronto”, con la leyenda “Porque todo puede #SerOParecer”.

Esta publicación alcanzó más de 9,000 “me gusta”.

Fanáticos de Rebelde esperan con ansias el regreso

Los internautas inundaron la plataforma con expresiones de asombro, emoción y expectativas ante el misterioso tuit.

Asimismo, comenzaron a especular sobre qué podría tratarse este "regreso”. Algunos seguidores del programa esperan que se trate del documental, mientras otros quieren que sea un ‘remake’ del éxito original.

“Mi corazón adolescente se aceleró”, dijo una fan junto a un GIF de Mia Colucci, el personaje encarnado por Anahí.

Otro señaló: “Es el documental que nos debían. Es obvio. No jueguen con mis sentimientos”. Por último, un tercer usuario destacó: “Espero que sea el documental, porque lo he esperado desde hace mucho, pero si es que van a volver a transmitir la novela tampoco me molesta”.

Otras reacciones fueron:

@herajiwoo: "RBD EN SPOTIFY 2020"

@solRm_90: "Ya me emocioné. Febrero llega ya"

@julirena92: "Deja de jugar con mis sentimientos, Televisa"

@alexithymiadm: "No necesitan poner tanto esfuerzo para anunciar que van a retransmitir Rebelde, en serio… Mejor nos digan cuando vamos a poder ver el documental, que es lo que en verdad queremos y lo que los estamos pidiendo ya años. Gracias".

@lopzxachaga: "Tiene que ser el documental o los demando"

El pasado mes de diciembre, los protagonistas causaron furor al publicar una reciente imagen donde salen juntos tras casi 11 años de haber disuelto ‘RBD’, el grupo musical que nació en la novela.