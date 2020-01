Sofía Aragón, Miss México 2019, se une oficialmente a TV Azteca

View this post on Instagram

Confía en los procesos… la vida manda señales y te pone en los lugares adecuados con las personas exactas para tu evolución.. pero sobre todo, si trabajas duro, te apasionas, te preparas y pones todo el corazón en lo qué haces (y con un toquecito de suerte) … podrás dedicar tu vida a lo que más te hace feliz.. y para mí, son los medios de comunicación ♥️✨ Hoy les platico con muchísima felicidad que oficialmente formo parte de la familia Azteca ♥️ . Muy muy agradecida con @jgarralda que fue el primero en abrirme las puertas, con @lupjones que me apoyó, guió e impulsó muchísimo ♥️ con @ssmester que me ha apoyado y dado grandes oportunidades y con todo el equipo de familia @azteca @albertociurana @aztecauno !!! Gracias gracias infinitas♥️✨🙏🏼 espero hacer un gran trabajo como comunicadora e inspirar siempre a que los sueños existen para ser perseguidos, construidos y logrados ♥️✨