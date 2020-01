Blac Chyna está contra la pared: Los Kardashian-Jenner piden pruebas de las acusaciones que le hace

View this post on Instagram

"Rob Kardashian, acusado de violencia de género por su ex, Blac Chyna. Ha salido a la luz un caso aún más tormentoso y que pone en serios aprietos al hermano de Kim Kardashian. Acaba de ser acusado públicamente de haber sometido supuestamente a su ex a maltrato físico y psicológico durante su relación, desvelando algunos episodios violentos en los que él no sale bien parado y por los que podría resultar condenado por un delito de violencia machista. Así lo ha asegurado la abogada que lleva el caso de Blac Chyna en una entrevista concedida en 'Good Morning America', que promete que van a tomar medidas legales para proteger los derechos de su cliente. Episodios violentos, en boca de Blac Chyna Aprovechando que denuncia públicamente a su expareja por supuestos malos tratos, ha narrado algunos capítulos oscuros de su relación en los que se ha sentido agredida. "El 8 de abril de 2017, Rob pegó un puñetazo a Chyna con el que cayó al suelo. Ella huyó a su dormitorio, pero él acabó rompiendo la puerta de la habitación y destrozó su armario´", explicaba su letrada, para después ser matizada por la propia Chyna: "Fue ese día cuando Rob me golpeó en el costado, me tiró al suelo y me dejó un moratón. Tuve mucha dificultad para caminar después de eso. Huí a mi habitación, pero él estaba fuera de control y acabó por romper las bisagras de mi puerta", mantiene. Además, su miedo ha aumentado desde que tiene constancia de que su exnovio posee armas de fuego, pero que no la ha amenazado a ella, sino que sus amenazas se basan en usarla supuestamente para quitarse la vida. Ante estas declaraciones, un juez ha dictado una orden de alejamiento de Rob Kardashian hacia su ex, a la espera de que se dicte sentencia por la publicación de contenido controvertido en las redes sociales".