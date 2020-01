Critican a la esposa de Edwin Luna por no “dedicar tiempo a sus hijos” y la modelo se defiende

La esposa de Edwin Luna, Kimberly Flores, está envuelta en una nueva polémica. La modelo presumió su cuerpo en redes sociales con una imagen donde se deja ver luciendo un bikini negro y, aunque recibió los acostumbrados halagos de su esposo y todos sus seguidores, también fue objeto de críticas.

Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, causó furor con sus botines rojos de piel de serpiente La influencer compartió una foto con un atrevido outfit que combinó con botas rojas de serpiente.

"Como siempre les digo, 'yo soy mi propia motivación'. Así que no tiene nada de malo verse al espejo y admirarse; nada como el amor propio, así que la edad es lo de menos . Si tú eres feliz con lo que eres, ¿lo demás, qué importa?", escribió junto a la señalada instantánea publicada en Instagram.

Rápidamente, una usuaria reaccionó al post atacando a Flores por exhibir su físico y no 'dedicarle tiempo a sus hijos'.

“Esta mujer no pasa un día que no deje de hacer ejercicios. Cuándo será el tiempo que le dedique a los niños, la empleada es la que atiende la casa todo el tiempo. Yo admiro a Ximena Duque, es madre, esposa trabajadora, vive mejor que esta y no presume tanto como esta mujer Kim”, señaló la internauta en un mensaje que recibió más de 400 “likes”.

Sin embargo, la guatemalteca no se quedó callada y respondió a la agresora en los comentarios de la publicación donde incluso le preguntó por qué miraba su perfil si no le gustaba.

“No sabía que vivías conmigo que crees saber cómo paso mis días. No te dejes guiar por lo único que miras, que son las redes sociales, mi vida; y si te gusta más otro perfil, no entiendo qué haces acá en el mío. Saludos”, apuntó. Su respuesta alcanzó más de 300 “me gusta”.

Usuarios defienden a la esposa de Edwin Luna

A pesar de que la cibernauta no contestó a Kimberly Flores, sus seguidores manifestaron opiniones mixtas, la mayoría en apoyo a la empresaria.

@citlali7859: "Hermosa, tú disfruta que la gente siempre hablará cuando les arde la felicidad y el éxito de otros"

"Hermosa, tú disfruta que la gente siempre hablará cuando les arde la felicidad y el éxito de otros" @taiistone: "Exacto, pero nena, tú sigue brillando que veo que eso les molesta a gente sin educación que solo critica"

"Exacto, pero nena, tú sigue brillando que veo que eso les molesta a gente sin educación que solo critica" @alonzobethy: "Te arde que tú eres únicamente madre y esposa y NO TENGAS TIEMPO para ti… Ya deja de seguir a la Kim"

"Te arde que tú eres únicamente madre y esposa y NO TENGAS TIEMPO para ti… Ya deja de seguir a la Kim" @camilar2008: "No hagas caso, muchacha. Es gente negativa. Estuvo bien lo que le respondes, la neta que gente tan envidiosa"

Por otro lado, hubo quienes además señalaron a Flores por replicar. "Cuando, les cala contestan", dijo una persona.