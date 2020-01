Sopitas despide a su hijo con conmovedor mensaje

View this post on Instagram

2019: Fuiste un año exigente y brutal, pero hoy que podemos pasar nuestra primera navidad juntos, no tengo nada que reclamarte. Por el contrario solo agradecer estar aqui, hoy y ahora. Feliz navidad a todos de parte de Lucas! Abrazo en especial y buenas vibras a los que estan atravesando por momentos complicados. La vida te sangolotea, pero todo se vuelve a acomodar. Gracias a policias, bomberos, paramedicos, doctores y enfermeras que hoy estarán lejos de los suyos, para cuidar de nosotros. Feliz Navidad a todos, disfruten de la cena, pero sobre todo de quienes los rodean 🎄🌟