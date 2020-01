“Gracias por dejarme saber lo que se siente tener una hija”, dice Aracely Arámbula a Danna Paola

El personaje de Danna Paola en la serie La Doña ha llegado a su fin. Es por ello que la actriz Aracely Arámbula, quien interpreta a su madre en la ficción, le escribió unas emotivas palabras de despedida.

La intérprete de “Oye Pablo” ha rendido homenaje a su papel en sus redes sociales a “Mónica”, quien fallece en la segunda temporada.

“I will always love you… hasta siempre Monica #RIP @ladonatlmd gracias por tanto… @telemundo” comentó la artista en su cuenta de Instagram junto a varias fotos del trágico momento.

Danna Paola aparece en las fotos con un collar metálico en el cuello y sangrando. En una tercera foto, sale junto al elenco de la serie entre los que destaca Aracely y Carlos Ponce.

El sentido comentario de Aracely a Danna Paola

En la publicación, se puede apreciar el comentario que Arámbula le hizo a quien fue su hija en el programa. La actriz, que interpreta a “Altagracia”, madre de Mónica, vivió en carne propia lo que es tener una hija al lado de Danna, por lo que le agradeció y aplaudió su talento.

“Mi niña bella te veo con ese collar y sufrooooo, me dolió el Alma perder a mi Monica. Cuando seas mami me entenderás mi Danita hermosa. Gracias por hacer una maravillosa y única Monica. (Estoy) orgullosa de ti y de tu enorme talento, muy feliz de haberte tenido de hija. Te adoro y te deseo llegues más lejos del vuelo que has emprendido desde niña, mi niña talentosa. Gracias por dejarme saber lo que se siente tener una hija. Bendiciones siempre y no quise perderte sigo sufriendo con Altagracia”, fue el extenso y muy triste texto que le escribió Aracely.

La dupla entre Danna Paola y Aracely generó muy buenos comentarios en el público. Al enterarse de la muerte de “Mónica” muchos han manifestado su dolor. Otros aseguran que no pueden creer el destino que le tocó a la joven.

