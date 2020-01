Guillermo del Toro deja las redes sociales

El director Guillermo del Toro, inició en Canadá, el rodaje de su nueva cinta El callejón de las almas perdidas en la que participan los actores Bradley Cooper y Cate Blanchett, por lo que, anunció en Twitter, dejará las redes sociales para enfocarse en este nuevo proyecto.

Te puede interesar:

“Estoy inspirado y eufórico de unirme a este brillante elenco”, anunció el creador a través de un comunicado.

Del Toro, quien coescribió el guión con Kim Morgan, adelantó que trabajó “para traer el mundo oscuro y crudo, y el lenguaje del escritor William Gresham a la pantalla, y ahora se nos une un excelente grupo de artistas y técnicos para darle vida”.

La cinta está basada en la novela homónima de William Lindsay Gresham, Nightmare Alley, y cuenta la historia de un joven ambicioso (Cooper), con talento para manipular a las personas con unas pocas palabras, bien elegidas, quien se engancha de una psiquiatra, que será aún más peligrosa que él (Blanchett).

I am shooting- so, mostly off Twitter until May. Estoy filmando- no estare en Twitter mayormente hasta Mayo.

— Guillermo del Toro (@RealGDT) January 26, 2020