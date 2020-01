¿Nuevo romance? Aseguran que Zac Efron estaría saliendo con Halston Sage

View this post on Instagram

Zac Efron potrebbe "navigare in buone acque" a giudicare dagli ultimi avvistamenti, insieme alla nuotatrice olimpica Sarah Bro. Durante i giorni scorsi, infatti, si trovavano entrambi alla partita di hockey dei Los Angeles Kings, come dimostrano i post pubblicati poi su Instagram. Non è l'unica occasione in cui l'attore e l'atleta sarebbero comparsi insieme: durante un incontro di MMA, l'UFC 235 a Las Vegas, la telecamera ha inquadrato la coppia, "arrivata insieme e divertita", come ha confermato una fonte ad "E! News". "Zac è stato avvicinato da più fan e Sarah è stata molto paziente mentre Zac ha parlato con tutti quelli che si sono avvicinati a lui", ha continuato l'insider. Dulcis in fundo la Bro ha pubblicato una foto con un mazzo di fiori. Che sia Zac Efron il mittente e che, quindi, tra i due ci sia più di una semplice amicizia? Nel passato dell'attore una storia con la sua "collega" in "High School Musical" , Vanessa Hudgens, e con l'attrice di "Baywatch" Alexandra Daddario, fino all'ultimo rumor che lo vedeva accanto a Selena Gomez a seguito di un "Zac Efron ha iniziato a seguire Selena Gomez" su Instagram. Ma, a quanto pare, il “naufragar gli è dolce” fra le braccia della bella nuotatrice. #spysee