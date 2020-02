Super Bowl: Recordamos la muy criticada presentación de Maroon 5 y Adam Levine en 2019

El Super Bowl es el evento deportivo más esperado por los norteamericanos, no solo porque se enfrentan los mejores equipos de fútbol americano, sino por el medio tiempo.

En este espacio, artistas reconocidos del país entretienen a los fanáticos durante media hora, mientras los futbolistas descansan.

El show del medio tiempo del Super Bowl es el momento perfecto para que cantantes o bandas se ganen el afecto y reconocimiento del público. Sin embargo, también se ganan grandes abucheos y críticas.

Eso fue lo que le sucedió al grupo de pop Maroon 5 en el 2019, cuando les tocó amenizar el partido entre los Patriots y los Rams. En redes sociales, hubo un consenso generalizado: fue el peor concierto de la historia del Super Bowl.

El show de medio tiempo del Super Bowl LIII: así fue el espectáculo encabezado por Maroon 5

Con la actuación del grupo liderado por Adam Levine, quien estuvo acompañado por los cantantes Travis Scott y Big Boi pic.twitter.com/Pdwww1HJ2r — Somos Rosario (@SomosRosarioOK) February 4, 2019

La banda fue duramente criticada porque no brindó un espectáculo digno del momento. No hubo grandes coreografías, apariciones, pirotecnia, ni tampoco se lució ninguno de los integrantes.

Adam Levine, vocalista de Maroon 5, tuvo que hacer de todo, literalmente, para desatar la euforia del público. Quitarse la camisa y dejar al aire su musculoso pecho fue uno de esos intentos que, aunque llamó la atención, no resultó efectivo.

Lo más resaltante del show fueron las intervenciones de los raperos Travis Scott y Big Boi, quienes se unieron a Levine para interpretar sus canciones.

Por lo que para esta edición, Shakira y Jennifer Lopez tienen una ardua labor de conquistar con sus curvas y su talento vocal a la difícil audiencia del Super Bowl.

Shakira y Jennifer Lopez afinan detalles para su espectáculo en el Super Bowl LIV Las cantantes serán las primeras latinas en protagonizar el medio tiempo del evento deportivo más visto de los Estados Unidos.

Concierto de Maroon 5 en México, después del Super Bowl 2020

La banda planea visitar la Ciudad de México el 23 y 24 de febrero de este año, como parte de su tour 2020 según informaron en sus redes sociales.

El Foro Sol es el lugar donde Adam Levine, Jesse Carmichael, Ryan Dusick y Mickey Madden ofrecerán sus icónicas canciones como "She Will be Loved", "Sugar", "Moves Like Jagger" y “Girls Like You”.