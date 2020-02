Demi Lovato estremeció al público del Super Bowl al entonar el himno nacional

Demi Lovato cumplió de uno de sus sueños más importantes este domingo 2 de febrero al cantar el himno nacional de los Estados Unidos antes del Super Bowl LIV en el Hard Rock Stadium de Miami.

Derrochando glamur y talento, Lovato salió al terreno de juego vistiendo un impecable traje blanco, el cabello suelto con ondas y un maquillaje en tonos nude.

La estrella interpretó en menos de dos minutos el himno y recibió la euforia y aplausos del público presente que se estremeció ante su poderosa presentación; la segunda desde que sufrió una sobredosis casi letal en 2018.

. @ddlovato sings the National Anthem before #SBLIV ! 🇺🇸 pic.twitter.com/MJL2vkiTnw

“Demi Lovato es una potencia y ¡nos estremeció!”, “Ella es asombrosa. Su voz solo envía escalofríos a través de mí”, “Demi Lovato, lo hiciste increíble. Estoy muy feliz y orgulloso de ti” y “Demi Lovato dio al clavo con nuestro himno nacional. ¡Bien hecho, Demi! Dios te bendiga”, fueron algunas reacciones en Twitter.

Igualmente, la celebridad se hizo rápidamente tendencia en redes sociales luego de su actuación que los usuarios calificaron como “maravillosa” y “perfecta”. Asimismo, antes de que la también actriz saliera a escena, Yolanda Adams entonó “America The Beautiful”.

El regreso de Demi a los escenarios fue el pasado domingo 26 de enero durante los Premios Grammy, cuando estrenó su tema "Anyone".

Además, momentos antes de que Lovato tomara el micrófono para conmover a la audiencia, el evento dedicó un minuto de silencio en memoria del exbasquetbolista Kobe Bryant, que murió al estrellarse el helicóptero donde viajaba.

También honraron la memoria de su hija Gianna Bryant y otras siete personas que perdieron la vida en el accidente.

Honoring Chris Doleman, Kobe and Gianna Bryant and those who lost their lives in last week's accident.

Visit https://t.co/3KkUT4RsCg to bid on signed items. Proceeds will be donated to the Mamba Sports Academy. pic.twitter.com/3xieXbfN1f

— NFL (@NFL) February 2, 2020