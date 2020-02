Revelan adelantos de "Mulán”, “Black Widow” y “Top Gun: Maverick” durante el Super Bowl

El Super Bowl trae mucho más que deporte durante su transmisión. El lanzamiento de avances inéditos de producciones sumamente esperadas siempre tiene lugar durante la final del fútbol americano y este año no fue la excepción.

En medio del popular evento deportivo, Disney cautivó con el tráiler final de la cinta de live-action Mulán que llegará a las sala de cines el próximo 27 de marzo. El largometraje, protagonizado por Liu Yifei, mostró en un par de minutos lo que verán los espectadores dentro de un mes.

“Ahora tomarás el juramento del guerrero. Leal. Valiente. Honesto”, escribió la compañía junto al adelanto en Twitter.

“You will now take the oath of the warrior. Loyal. Brave. True.”

Watch the brand-new trailer for Disney’s #Mulan, in theaters March 27. pic.twitter.com/hM9zZWJe3S

