¡Reincide! Chiquis Rivera vuelve a lucir moretones en su rostro

La cantante Chiquis Rivera mantiene preocupados a sus seguidores, quienes han notado moretones en su rostro desde hace ya varias semanas.

Chiquis Rivera preocupa al mostrar un ojo morado: asegura que no fue su esposo La cantante aseguró a través de sus redes sociales que el morado fue causado por un tratamiento estético y no porque alguien la golpeó.

En esta ocasión, fue en un video que compartió en una de sus historias de Instagram. La artista cuenta a sus fans que está “terminando de entrenar, estrenando una faja”.

En el breve clip que se viralizó en redes sociales, se le ven unas manchas moradas alrededor de la boca. Es segunda vez que la hija de Yenni Rivera aparece con estos supuestos señales de golpes.

La primera vez que vimos a Chiquis con estas manchas visibles en su rostro tuvo que calmar los rumores de que estaba siendo víctima de violencia doméstica.

“Aclarando a la gente que está diciendo, comentando que alguien me pegó, que me pelee con alguien, no, Lorenzo no me pegó… Ok. This was a procedure, algo que me quise hacer. La belleza cuesta, así que ese es el resultado y no me molesta para nada porque el maquillaje me lo puede cubrir”, dijo en aquel entonces, según reseña Radio Fórmula.

Reacciones en las redes tras nuevos moretones de Chiquis Rivera

Esto hace presumir que la intérprete ha continuado su tratamiento estético. Sin embargo, usuarios en las redes sociales siguen especulando sobre el origen de dichos moretones.

En las redes sociales, circula además un video en el que Chiquis Rivera recibe unas inyecciones en los extremos de los labios. Esto explicaría las nuevas manchas en su piel, que algunos seguidores no aprueban pues consideran que está cambiando mucho.

paulina_kitty_love “Y más moretones?? Ahora que va a decir… Ya me parece muy extraño tanto moretón”.

“Y más moretones?? Ahora que va a decir… Ya me parece muy extraño tanto moretón”. dodgersla247 “Con todo y el keto, no baja ni sus expectativas lol”.

“Con todo y el keto, no baja ni sus expectativas lol”. __lady__zahara “Ha de estar dándole duro al Gym, para después hacerse lipo y decir que fue por el Gym, eso lo hacen todas”.

“Ha de estar dándole duro al Gym, para después hacerse lipo y decir que fue por el Gym, eso lo hacen todas”. yajaira.contreras.75286 “Y no que eran naturales sus labios carnosos y grandes heredados del papá jajajaja”.

“Y no que eran naturales sus labios carnosos y grandes heredados del papá jajajaja”. mariaaguirre19860 “Y para qué se pone más eso? No hay necesidad después quedan mal”.

“Y para qué se pone más eso? No hay necesidad después quedan mal”. ingridalarcon415 “Me cae bien Chiquis, nada contra ella pero que no se haga eso en la cara, a veces no se entiende cuando habla porque no puede abrir la boca, los labios parece que le pesan”.

