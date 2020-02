Jennifer Lopez por poco se cae durante el show del Super Bowl 2020

El medio tiempo del Super Bowl 2020 no pudo estar mejor. Fanáticos, público asistente y crítica especializada coinciden en que todo estuvo impecable. Bueno, casi.

Durante la presentación hubo pequeños inconvenientes que las cantantes Jennifer Lopez y Shakira tuvieron que sortear.

Uno de ellos, y afortunadamente no pasó a mayores, fue ya al final del show, cuando las artistas se unieron en el escenario.

Para dar fin al majestuoso evento, JLo y Shakira subieron a una plataforma moviendo sus caderas de espaldas a la cámara.

Sin embargo, al momento de voltear para cerrar con broche de oro, la diva del Bronx se tropezó y por poco se cae de la plataforma.

La intérprete logró sortear este tropezón y mantuvo el equilibrio al lado de su compañera colombiana. Ambas ofrecieron un show espectacular, con coreografías, sensualidad, despliegue técnico, talento vocal y diversión.

Días antes del espectáculo, vimos a la pequeña hija de Jennifer Lopez acompañándola en los ensayos. Lo que nadie se esperaba es que ella sería parte del show.

Emme deslumbró a todos cuando al final de la presentación de JLo comenzó a cantar “Let’s Get Loud”, en frente de casi 70 mil personas.

La primogénita de Marc Anthony y Jennifer Lopez también interactuó con Shakira, quien tocaba la batería en un extremo del escenario.

El cantante y compositor presumió su orgullo por su hija tras su participación en el medio tiempo del Super Bowl 2020.

“Emme, papá está muy orgulloso de ti. Tu eres mi corazón y por siempre seré tuyo”, le escribió Marc Anthony en sus redes sociales.

Emme Daddy is so proud of you. You are my ❤ and I am forever yours. pic.twitter.com/GLhmZOneBv

— Marc Anthony (@MarcAnthony) February 3, 2020