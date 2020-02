¿Qué significa el gesto que Shakira hizo en el Super Bowl?

El show del medio tiempo del Super Bowl generó mucha expectativa y no decepción. Shakira y Jennifer Lopez se adueñaron del escenario en Miami y se convirtieron en tendencia en redes sociales.

Uno de los momentos que más llamó la atención, y que generó distintos memes, fue cuando Shakira mientras interpretaba un Hips Don’t Lie, se lanzó al público para que la cargaran en brazos, después volvió al escenario y antes de dar paso a JLo se acercó a la cámara para hacer una gesticulación con la lengua.

i can’t believe how far our culture has fallen. shakira teaching kids how to eat ass on national television

pic.twitter.com/jmBTv22tTa

— Erika Heidewald, Ex-Controversial Demon (@erikaheidewald) February 3, 2020