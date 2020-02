Dua Lipa revela detalles de su nuevo álbum

Dua Lipa dio a conocer las noticias de su muy esperado nuevo álbum Future Nostalgia, revelando la portada y el track listing de lo que será su segundo LP, a lanzarse el próximo 3 de abril.

Future Nostalgia incluirá el exitoso sencillo #1 a nivel mundial ‘Don’t Start Now’, y el nuevo sencillo ‘Physical’, que ya puede escucharse. El nuevo álbum estará disponible en todas las plataformas digitales, así como en los siguientes formatos físicos: vinilo rosa neón, CD, picture disc, cassette dorado y box set deluxe, todos disponibles para ordenarse en la tienda en línea de Dua.

Dua comentó respecto del álbum “Estoy muy emocionada de lanzar el pedido anticipado de mi nuevo álbum ´Future Nostalgia’. Ha sido una experiencia increíble hacer este disco y no puedo esperar a que lo escuchen… Ya no falta mucho”

Track listing

1. Future Nostalgia

2. Don’t Start Now

3. Cool

4. Physical

5. Levitating

6. Pretty Please

7. Hallucinate

8. Love Again

9. Break My Heart

10. Good In Bed

11. Boys Will Be

Dua Lipa también dio a conocer el super colorido video de su nuevo sencillo. El video verdaderamente único fue dirigido por Lope Serrano, el admirado creativo detrás del video de Tame Impala "The Less I Know the Better", del aclamado colectivo de diseño CANADA.

A finales de 2019, Dua se presentó en vivo con 'Don't Start Now' en MTV EMA, ARIA, AMA. Desde el arribo de su álbum debut en 2015, Dua ha acumulado 4 millones de ventas en todo el mundo y ha generado ventas de más de 60 millones de sencillos a nivel global, incluidos más de 500 millones de streams de 'Don't Start Now'. Su álbum debut es oficialmente el más escuchado por una artista solista femenina en la historia de Spotify y también es la artista solista femenina más joven en llegar a mil millones de views en YouTube. Dua se embarcará en una gira de 24 fechas por el Reino Unido y Europa este verano, que incluye 2 noches en el estadio O2.

Aquí la portada: