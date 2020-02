Teatro Diana cumple 15 años de generar emociones en GDL

El Teatro Diana está de festejo, y no sólo por llegar a 15 años de vida, sino por lo que ha generado en el ámbito del entretenimiento en la zona occidente de México.

El 4 de febrero de 2005 fue inaugurado el inmueble perteneciente a la Universidad de Guadalajara con el espectáculo internacional Lord of the dance.

Hace 15 años eran muy pocos los espacios para presentar espectáculos de música y teatro, pero con la llegada del Teatro Diana se profesionalizó el entretenimiento en la ciudad. El inmueble sigue marcando la pauta en muchos aspectos, y ha visto pasar a un gran número de eventos que han dejado huella entre los tapatíos.

Karla Zapata asumió la dirección del teatro hace seis meses, ella charló sobre lo que ha sido el pasado, lo que es el presente y será el futuro de uno de los espacios más emblemáticos de la zona metropolitana de Guadalajara.

“Estoy emocionada de llegar a este espacio y me toca festejar 15 años, porque es un espacio que marcó una referencia en el ámbito en la ciudad. Lo más emocionante es que es un espacio que desde su apertura no ha dejado de tener una programación rica, pero sin dejar a un lado la escena local”.

La coordinadora del centro cultural añadió: “Tengo muchos planes, pero parte de los festejos será renovar el espacio en muchas áreas que le urgía y ese es el plan de este año, como renovación de camerinos, pintura, sellado, cambiar el piso de las salas y renovar telones”.







Publicidad







Festejo con el público

Karla Zapata señaló que viene una renovación importante, pero sobre todo hacer que el público sea parte del festejo de aniversario.

“Se dará Internet inalámbrico gratuito para el público, así como una renovación en el área de taquillas, camerinos y accesos para las personas que asisten en sillas de ruedas. La idea es que la gente que venga perciba que el festejo consiste en otorgar un mejor servicio. Queremos traer teatro, más conciertos internacionales, ballet, comedia y conferencias porque hay que darle variedad al público. En los próximos meses haremos una proyección de una película gratuita, una obra infantil para que la gente comparta experiencias y llegará por primera vez el Circo Atayde, que se adapta a los nuevos tiempos presentándose en teatros”, adelantó Zapata.

Directores que han pasado por el Teatro Diana

Santiago Valencia (2013-2019)

“Dejé mi vida ahí, entré siendo un niño y salí viejo [risas]. Todas las emociones que me trae son positivas. El Teatro Diana es un lugar mágico que le permite a la gente estar feliz, en un periodo tan corto que casi lo hace diario. Tuvimos los 25 años de Re de Café Tacvba o Los Auténticos Decadentes, que tienen el récord de más presentaciones en música (cinco). El teatro es la punta de lanza de la profesionalización del entretenimiento en Jalisco.

"Algo que la gente no sabe o no dimensiona es que el Teatro Diana a nivel mundial es el teatro con mayor movimiento de gente en su capacidad (dos mil 300 personas) quitando dos o tres teatros en Estados Unidos, eso nos da un parámetro de lo que significa en la ciudad; además, técnicamente hablando, es el más importante en América Latina. Justo está empezando, es el inicio de una gran vida y le esperan muchos años de felicidad. No veo un teatro que le pueda competir, por su manejo, vocación y ubicación”.

María Luisa Meléndrez (2005-2013)

“El Teatro Diana representa el momento de un cambio muy tangible en la vida de los espectáculos y de los eventos en Guadalajara. Podemos hablar de un antes y un después en la vida cultural de la ciudad. Antes tenías que viajar a la Ciudad de México para ver los grandes eventos, porque ni siquiera se tenían los estrenos de cine como en la capital del país. Han pasado 15 años y creo que tenemos un público que creció yendo a la sala y ya hay generaciones que han crecido todo este tiempo. El público tapatío es muy conservador en su consumo, y no quiero decir a las temáticas o tabúes, más bien no es un público que se destaque por explorar o conocer cosas de las que no ha escuchado hablar. Fuimos bandera al presentar eventos internacionales, no sólo de la cultura clásica, sino de todas las expresiones artísticas”.

Numeralia

15 años

1,946 eventos

3,568,546 asistentes

4,545 funciones

Línea de tiempo

Algunos momentos de su historia:

2005. El 4 de febrero fue inaugurado con el espectáculo Lord of the dance.

2005. El 5 de marzo se presentó Luciano Pavorotti y el 13 de diciembre llegó David Copperfield; además inició sus presentaciones Slava’s Snowshow, que se ha convertido en el espectáculo con más funciones en el Teatro Diana.

2005. El 4 de febrero fue inaugurado con el espectáculo Lord of the dance.

2006. Llegó Gustavo Cerati con la gira Ahí vamos; en noviembre realizaron la lectura Las intermitencias de muerte con José Saramago y Gael García Bernal.

2007. Chavela Vargas presentó su disco Cupaima.

2008. Wisin y Yandel, fueron de los primeros reguetoneros en presentarse en la ciudad.

2009. Fue la primera transmisión del MET de NY, que ha recibido a más de 67 mil espectadores en todas las temporadas.

2011. Morrissey se presentó en el recinto

2015. 28 de febrero llegó Anna Netrebko, quien engalanó el décimo aniversario.

2016. El circo de los horrores se enfrenta a la polémica y a la censura en otras ciudades

Tras bambalinas

Antes de ser el Teatro Diana, el terreno albergó el Cine Variedades, que cerró sus puertas en 1995. Muchas son las anécdotas y los mitos de los que se hablan acerca del inmueble.

Por ejemplo, se dice que a las dos de la mañana –en el sótano– se siente un frío especial y energías raras; además que en el Estudio Diana se aparece una niña.