Edwin Luna habla de su difícil niñez: “Con mi mamá vendimos ropa en el mercado”

Edwin es el último de 4 hermanos, 3 varones y una hembra, quienes lo enseñaron a escuchar buena música y le ayudaron a forjar sus gustos musicales.

Justo después de su nacimiento, sus padres se divorciaron por lo que el intérprete tuvo que vivir dos vidas paralelas y muy diferentes. Su mamá, quien asumió la crianza de sus 4 hijos, tuvo una dura situación económica en la que debió recurrir a múltiples oficios para alimentarlos.

“Con mi mamá empezamos a vender ropa en el mercado. Yo tendría 5 años y ya la acompañábamos a cuidar el puesto en el mercado. Vendimos frutas y verduras, ropa, juguetes…”, relata el cantante.

Al lado de su madre aprendió a ganarse las cosas a través del esfuerzo, trabajo y sacrificio. Sin embargo, los fines de semana, se iba con su papá, donde vivía una situación completamente distinta.

“Mi papá fue artista, tenía una banda que se llamaba El Palomo y El Gorrión (…) Él tenía sus ranchos y sus caballos. Cuando se iba uno o dos meses, a mí me daba coraje pues yo decía ‘por qué no está’. Cuando regresaba de gira, me traía un juguete. Ahora lo entiendo pues cuando me voy de gira por un mes o dos meses, trato de regresarme al menos cada 15 días para compartir con mis hijos”, asegura el cantante.

Desde que iba al mercado con su mamá, Edwin conoció que la vida se trataba de trabajo y esfuerzo para tener lo que se desea en la vida.

“A esa edad me gustaba el dinero, pero mi mamá me decía que tenía que trabajar para tener lo que me gustaba”, confiesa.

De allí que siendo adolescente fue empleado como botarga en shows infantiles y aparecía en un programa de televisión en Monterrey. Luego renunció y trabajó como taquillero en un cine recién abierto. “Aprendí a valorar el esfuerzo de distintas maneras”, reveló el artista.

