Jacky Bracamontes revela quién es el actor que mejor besa y no es William Levy

Una gran suerte que tienen todas las actrices es poder grabar escenas de pasión con los actores más guapos de la industria de la televisión y el cine. Así le sucedió a Jacky Bracamontes, quien protagonizó varias telenovelas en las que vivió momentos íntimos con sus colegas.

La animadora compartió set con grandes actores de la talla de Eduardo Santamarina, Jaime Camil, Sebastián Rulli, William Levy, Guy Ecker, entre otros. Con ellos debió grabar momentos de caricias, besos y lujuria que cualquiera envidiaría.

Durante el programa especial de ‘El Señor de los Cielos’ en Telemundo que condujo, Jacky reveló cuál fue el actor que le plantó el mejor beso de todos.

“Yo les tengo que confesar algo pero Estela (esposa del actor) no me juzgues por lo que voy a decir, pero yo hice varias telenovelas, tuve varios protagonistas y el que mejor besa es Guy Ecker. No le digan a nadie. Estela no te enojes conmigo”, dijo en medio de risas y bromas, según reseña Las Estrellas.

La presentadora actuó junto a Guy Ecker en la novela ‘Heridas de amor’ en 2006. Allí interpretaron a “Miranda” y “Alejandro Luque”, una pareja que encantó a muchos.

Jacky Bracamontes se burla de su actuación junto a Eduardo Santamarina

La ex reina de belleza recordó además su actuación con Eduardo Santamarina en “Rubí” (2004). El actor fue su primer beso en la pantalla chica. Acepta que su interpretación no fue la mejor pero era porque estaba muy nerviosa durante la escena.

“Fui malísima (…) Son bien complicadas y más la primera vez que te toca hacerlas. Me acuerdo que estábamos en Las Vegas, en una suite espectacular. Lalo encima de mí y yo así ‘Jacky mueve las manos’ y fui muy mala”, relató Jacky.

Aunque no descarta su regreso a las novelas, por ahora está enfocada en desarrollar su potencial como animadora. Actualmente, es conductora del reality show La Voz US, transmitido por Telemundo.

