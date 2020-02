Ricky Martin alborota las redes al descansar sin camisa de los ensayos de su gira

View this post on Instagram

Aquí tomándome un tiempo de descanso físico luego de unas semanas bastante intensas preparándo el debut del #MovimientoTour aquí en Puerto Rico 🇵🇷 Muchas horas jugando con nuevos arreglos de música, baile, movimiento escénico, vestuario etc. etc. El concierto está corriendo increíblemente bien. A todo el equipo involucrado, gracias por todo su esfuerzo y desempeño. Y a ti que tienes tu boleto en mano, prepárate que la fiesta estará muy buena. La vas a pasar muy bien.