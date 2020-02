El contundente mensaje que Andrés García le envió a Luis Miguel

Andrés García reclamó fuertemente a Luis Miguel por el trato le ha dado los últimamente y le recordó al cantante que la fama y el estrellato que ha alcanzado ha sido gracias a él.

El actor, nacido en República Dominicana, confesó en una entrevista en enero a Ventaneando que su relación con LuisMi se ha ido deteriorando. Ahora, el artista se dirije a él a través de terceros, lo que considera una falta de respeto considerando los años de amistad que tienen.

“Lo he querido mucho toda mi vida, pero él ha agarrado una forma de ser que a mí no me parece y no estoy de acuerdo. Me parece una falta de respeto que me mande a llamar por teléfono con un tercero. No cabr*n, yo soy Andrés García, maestro, soy estrella antes que tú y te hiciste estrella gracias a mí. Entonces háblame tú, no me mandes un tercero", expresó la celebridad de 78 años que quiso a Luis Miguel como a un hijo y lo apoyó en su carrera.

García, quien primero fue amigo de Luis Rey, además sostuvo: “Hay que separar su talento de su comportamiento, canta precioso y deseo que le vaya lo mejor posible y le va a ir bien”.

García: La mamá de Luis Miguel "ya no está entre nosotros"

La leyenda también rechazó la idea de que Honorina Montes, una mujer en Buenos Aires, sea Marcela Basteri, la mamá del "Sol de México".

“Vi la foto, tiene un parecido, no creo que sea, como ya lo dije antes, no quiero repetirlo, Marcela ya no está entre nosotros, según yo sé, pero tampoco lo que yo diga es artículo de fe" dijo.

Señaló que si quieren plantear la duda en la serie biográfica de Luis Miguel, "que lo planteen".

Sin embargo, aseguró que no debía hablar más porque “no quiero perjudicar un producto de una persona que he querido toda mi vida y lo sigo queriendo, que no le hable es otra cosa. Si él me habla le contesto con mucho gusto, pero que me hable él".

Igualmente destacó que el intérprete de "Cuando calienta el sol" buscó mucho tiempo a su madre.

“Sí la buscó mucho tiempo y me consta y ya lo demás que él cuente su historia”, indicó.