Crean canción para el Preolímpico de futbol en GDL

El Torneo Preolímpico de Futbol cada vez está más cerca. Guadalajara y Zapo­pan albergarán los juegos de las selecciones de la zona de Concacaf rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, del 20 de marzo al 1 de abril, en el Estadio Jalisco y Akron.

Para esta justa deportiva ya se detalla lo que será el himno, que tiene la finalidad de ser un legado de Jalisco para el mundo.

México, en el “grupo de la muerte” rumbo a Tokio

Moy Barba, fundador de Barrio Zumba, se encarga de hacer el tema, que en las próximas semanas se dará a conocer.

“La letra, música y la es­tructura está hecha por mí, y el eslogan México ocupas mi corazón es de Carlos de la To­rre, que está muy apegado a la campaña México ocupas mi corazón. Es un doble sentido a la referencia de los tapa­tíos de utilizar el ocupas, que sustituye al necesitas. En la canción tratamos de hacer un coro que tuviera un gan­cho que es el ‘Oh, oh… ocu­pas mi corazón’”, compartió Moy Barba en exclusiva para Publimetro.

El músico pule la versión final del tema, que tendrá la participación de niños y adul­tos en los coros.

“Me parecía muy impor­tante que la canción tuviera esa inyección de energía de la gente, que no supiera de qué se trata y como experimento de ver qué tanto se les pega la canción. La idea es que la gente la haga suya y en una semana el producto estará to­talmente terminado”.

Moy Barba es un cantante y productor mexicano nacido en Guadalajara, Jalisco. Su es­tilo musical es el resultado de la travesía por varios países de América, Europa y África.







¡México! Oh, oh ocupas mi co­razón es una canción con una fusión de ritmos como dance­hall, reguetón y mariachi.

“La base de percusiones es tal cual dancehall y regue­tón cubierta con mariachi. La música no tiene límite y fron­teras, hay que permitir que vaya de un lado a otro. Cuan­do una persona no requiere instrumentación para cantar una canción, ya cruzaste la línea, es decir como una po­rra. Si te puedes acompañar con palmas y grito, el tema es popular. Lo que estamos ha­ciendo con este tema es que la gente no pueda sacárselo de la mente”.

La primera parte de la can­ción dice: “Aquí se vive la es­peranza. Mi tierra vibra cuan­do se une la raza. Aquí se siente tu corazón. Con cada latido en cada rincón. Aquí se vive la confianza. Somos gue­rreros defendiendo la casa. Aquí se vive la tradición. Te­quila, mariachi y futbol”.

Creador de éxitos

Moy Barba tiene 20 años en la música, pero desde hace catorce años empezó a tra­bajar en campañas publici­tarias.

“En los últimos ocho años me he concentrado en la pro­ducción publicitaria. En 2014 escribí el tema de Movimien­to naranja, me pidieron una canción pegajosa, pero la ver­sión que hice con Yuawi su­peró las expectativas y sonó por todo México”.

De Jalisco para el mundo

Carlos de la Torre, secretario técnico del Consejo Consultivo de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco, habló sobre la importancia de mostrar el espíritu de México.

“La canción nace para promover el Preolímpico, pero la realidad lo que queremos es que sea un legado de una palabra muy tapatía, de una palabra que dice dos cosas a las vez: ocupas mi corazón y de lo que necesitas. México más que nunca, lo que necesita es cariño, fuerza, amor y corazón, aunque se escuche muy cliché”.