Disney quiere a Margot Robbie y Joaquin Phoenix para la versión live-action de Peter Pan

Come già annunciato, la #Disney sta lavorando al #liveaction di #PeterPan. E oltre a #MargotRobbie per #Campanellino, pare che per il ruolo di #CapitanUncino si voglia #JoaquinPhoenix. Le riprese di #PeterPanAndWendy (questo il titolo del progetto) dovrebbero iniziare il 13 aprile a #Vancouver e terminare verso la fine di agosto. A questo punto se il cast dovesse essere confermato in forse anche la distribuzione, che potrebbe passare dalla piattaforma #DisneyPlus #alcinema. 📸 Credit #Gettyimages/ 📸#waltdisneystudios 📸#peterpanliveaction #liveactiondisney