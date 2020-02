Matthew Perry ya tiene cuenta de Instagram y millones de "amigos"

La red social Instagram recibió a un nuevo "amigo" y se trata del actor Matthew Perry, reconocido por su personaje de Chandler Bing en la exitosa y siempre recordada serie "Friends". Y es que para asombro de muchos de sus seguidores y colegas a tan solo minutos de abrir su cuenta alcanzó los 1.5 millones de seguidores.

Y aunque el actor aún no ha realizado ningún tipo de publicación, sus fans están a la expectativa, pues a partir de ahora y a través de esta red podrán disfrutar de sus fotos y videos para mantenerlos informados. Y es que Perry generó ansías con la apertura de esta cuenta. Fue por medio de un anuncio en Twitter que anticipó lo que vendría:

"Grandes noticias en breve", estas palabras antecedieron la apertura "triunfal" en Instagram, siendo él uno de los integrantes del famoso clan que faltaba por tener su propio espacio social en el que escribió como biografía: "¿Qué es esto? ¡Mi cuenta de Instagram?

Hubo quienes pensaron que las palabras en Twitter eran el inicio de una posible fecha de estreno de algún reencuentro de los "Friends", incluso, muchos pensaron también que se trataba de un nuevo proyecto impactante, pues él ha sido uno de los actores que menos "boom" ha generado en los últimos tiempos sobre proyectos en la pantalla chica.

Pero, también hubo quienes al parecer sospecharon desde un principio que por fin él se rendiría ante Instagram para dar apertura a su cuenta. Incluso la actriz Lisa Kudrow, quien personificaba a Phoebe Buffey se sorprendió con este acontecimiento y celebró que por fin Matthew se sumaba al mundo 2.0.

