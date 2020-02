Yahir y Belinda demuestran su amor y compromiso por "Hoy no me puedo levantar"

El musical Hoy no me puedo levantar vivió una noche llena de talento tanto en le escenario con los más de 30 actores en escena como la lluvia de artistas que acudió anoche a una función especial de amigos y prensa en el CCT2 para ver sus protagonistas Yahir y Belinda en este viaje musical que rinde tributo al grupo español Mecano.

La puesta en escena se ha convertido en uno de los proyectos más atractivos en México y ahora con el ex académico, Yahir y la cantante nacionalizada mexicana pero de origen español, Belinda, causa sensación verlos en sus personajes de María y Mario, dos jóvenes que se enamoran en este viaje nostálgico de canciones que fueron un éxito de la banda española.

"Me siento feliz, estaba muy nerviosa, emocionada, creo que todo salió muy bien, hemos ensayado mucho, todos estamos muy comprometidos y todo salió espectacular", dijo a JDS Belinda al término de la función que dura tres horas de un show multicolor.

Se estrenó la puesta en escena Hoy no me puedo levantar con Belinda y Yahir como protagonistas. / JDS

"Cada vez que me subo al escenario soy María, enamoradísima de Mario porque es lo máximo", señaló Beli del personaje que ha hecho suyo gracias a su talento vocal y ahora aprendiendo a hacer teatro musical.

Para Yahir, la obra es una segunda oportunidad en su carrera musical después del éxito que tuvo en Jesucristo Superestrella que también produce Álex Gou.

"Es una oportunidad bella realizar un sueño de toda esta locura que Gou hace en teatro, lo viví en Jesucristo y ahora aquí, cada vez estamos mejor, nos sabemos más la obra y estamos muy comprometidos", dijo el ex académico.

Y ahora que ya se han acoplado a sus personajes de María y Mario surgió el rumor entre sus fans si en la realidad ya había un noviazgo entre ellos, pero el productor Alejandro Gou lo desmintió. "El romance es en el escenario", sin embargo, a Yahir le encantan las escenas de besos con Belinda.

"No me cuesta nada, son besos reales, no hay un plástico para no tocarla, son besos y ya, tenemos muy buena química y nos estamos divirtiendo mucho, la admiro y la quiero, es una gran mujer independientemente de su talento".

Belinda negó hacer playback cuando le toca interpretar las canciones de Mecano.

"En el teatro no se puede hacer playback, se merece mucho respeto y jamás lo haría. Este es uno de los proyectos más importantes de mi carrera porque nunca había hecho teatro, estoy super comprometida y siempre pongo (dinero) para mi vestuario, no es la primera vez", dijo sonriente.





Alfombra roja

La noche se llenó de estrellas que desfilaron por una concurrida alfombra roja y disfrutaron de la obra como Michelle Renaud, Anette Michel, Ingrid Coronado, Eduardo Santamarina, Alex Lora junto a su familia, Mariana Garza, Beto Cuevas, Ariel Miramontes, Chantal y Jacqueline Andere, Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez, Mariana Seoane, Edgar Vivar, Diego de Erice, Ninel Conde, Mayra Rolas, Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres, entre otros.













