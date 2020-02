Angelina Jolie se reinventa y regresa de la mejor manera

La actriz Angelina Jolie no solo se ocupa de protagonizar cintas taquilleras. La artista ha demostrado tener un corazón grande y una vocación humanitaria que sobrepasa las pantallas.

Es por ello que tras el éxito obtenido en Maléfica 2, la actriz ha decidido establecer una alianza con la BBC. Esto con la idea de apoyar a joven y adolescentes a protegerse de las famosas “fake news” (noticias falsas).

En su rol de madre de cuatro chicos, es consciente de que hoy en día los jóvenes reciben un gran cúmulo de mensajes a través de las redes sociales. Por ello, busca evitar que caigan en engaños o trampas virtuales.

Contará con un equipo de periodistas de la BBC que producirá contenido especialmente para niños y niñas de 13 años en adelante.

El espacio será bautizado como “BBC My World”. Los jóvenes también podrán elaborar una agenda pública de manera que podrán plantear sus temas de interés.

#BBCMyWorld is a new news and current affairs show for young people, 🌎 but they also have some great videos educating you all about the behind the scenes in news 📹

Check it out 👉 https://t.co/f8dhgGwZPA

— BBC Young Reporter (@BBCYoungReport) February 4, 2020