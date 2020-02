Netflix: “The Stranger” sorprende con una historia compleja y oscura que te atrapará hasta el final

Estrenada el pasado 30 de enero, “The Stranger” de Netflix se ha ganado rápidamente una popularidad de un 89% según la audiencia del sitio Rotten Tomatoes, especialistas en cine y televisión.

La compleja serie tiene elementos de Dark, cancelada hace unas semanas por la plataforma de streaming. Por lo que sus seguidores se quedaron sin brújula y algunos han encontrado en “The Stranger” (No hables con extraños, en español) una historia casi o más oscura que Dark.

La novela “The Stranger”, escrita por Harlan Coben, fue la inspiración para crear esta producción televisiva. La trama cuenta el drama de un hombre que comienza a descubrir los secretos mejor guardados por su esposa.

Es precisamente una mujer que se hace llamar “The Stranger” la que le ofrece información oculta de su mujer. Aunque también existen historias paralelas, muchas de ellas resultan estar conectadas, lo que la hace tan complicada y confusa, así lo reseña la página Actitud Fem.

Reacciones tras ver “The Stranger” en Netflix

Los críticos de Rotten Tomatoes aseguran que aunque “no es tan adictiva como su material original, The Stranger tiene un elenco fuerte y suficiente tensión para mantener a los espectadores al borde de sus asientos”.

Y es que la serie cuenta con actores que, a pesar de no ser muy reconocidos, demuestran su talento y saben cómo captar la atención desde el primer al último capítulo.

Entre el elenco de The Stranger destacan Richard Armitage (de Robin Hood) quien interpreta a Adam (protagonista), Siobhan Finneran (de Downton Abbey), Hannah John-Kamen (de Ant-Man and the Wasp), Jennifer Saunders, Anthony Head y Dervla Kirwan.

Usuarios en las redes sociales la califican como la “mejor serie en mucho tiempo”. Algunos aseguran que no se han logrado despegar de la pantalla. Otros han hecho memes con lo confusa que resulta la historia, por lo que se han quedado analizándola días después.

me trying to follow the stranger on Netflix pic.twitter.com/SbpIHl7feO — leanne (@leannewalkerxo) February 1, 2020

THE STRANGER on Netflix is THE BEST series I have ever ever ever ever watched EVER! would highly recommend to everyone!!!!!!!!!!! — Charlotte Hampsey (@charlhampsey) February 1, 2020

Si no saben que verse en Netflix veanseeee la serie the stranger 10/10 denadaaa pic.twitter.com/GertNm2GxT — Paulasanchezfl (@Paulasanchezfl2) February 6, 2020

Gente tienen que ver esta serie… o sea no podía parar de verla.

Y ese final 🤯 10/10 ¿Ya has visto "No hables con extraños" en Netflix?https://t.co/GjINCvzIYc — Sarangie 🍃 (@sarangievet) February 6, 2020

Me trying to explain the stranger’s plot to my friends.

Trust me, this meme has never been more accurate. Watch and see, it’s on netflix pic.twitter.com/lYk9zPYI9r — L*v (@nothinmatters13) February 1, 2020

