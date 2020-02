Oscar: Estas son las últimas cinco cintas ganadoras en la categoría mejor película

Pocas horas para que inicie la ceremonia de los Oscar, y muchos siguen en la maratón de ver todas las películas nominadas en las distintas categorías.

Para esta última edición hay 9 películas que buscarán llevarse el máximo trofeo que se entregará en la ceremonia de este domingo.

Entre los favoritos, los nominados son: 1917, Ford v Ferrari, Parasite, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women, Marriage Story, Once Upon a Time in Hollywood.

Ganadores del pasado

Para comprender un poco los criterios de la Academia para entregar el premio Oscar a la mejor película del año, es bueno dar un vistazo a las películas ganadoras de los últimos años.

Estas son las últimas 5 ganadoras:

Green Book (2019)

Sinopsis: Un pianista negro contrata a un rudo italoamericano para que sea su chofer y guardaespaldas durante una gira por el sur de los Estados Unidos en 1962, un viaje que les adentra en un territorio y una época subyugados al racismo.

The Shape of Water (2018)

Sinopsis: Elisa es una joven muda que se enamora de un hombre anfibio que está recluido en un acuario en un laboratorio secreto, propiedad del Gobierno, en el que ella trabaja limpiando. Llevada por el amor, Elisa trama un plan para liberar al mutante.

Moonlight (2017)

Sinopsis: Un joven de familia humilde que vive en Miami en la época en que los cárteles de la droga libran en la ciudad una auténtica batalla, tiene problemas para aceptar su homosexualidad. Mientras madura en un ambiente hostil, experimenta la alegría, la ira, el placer de la belleza, el éxtasis y el dolor. Todo lo conocerá y de todo aprenderá.

Spotlight (2016)

Sinopsis: En el año 2001, un equipo de periodistas del periódico "The Boston Globe" destaparon un escándalo de pederastia ocurrido en la Iglesia católica de Boston y protagonizado por el sacerdote John Geoghan, quien abusó de más de 80 chicos.

Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) (2015)

Sinopsis: Un actor pasado de moda, que triunfó en el pasado encarnando a un superhéroe, intenta recuperar la gloria perdida montando una obra en Broadway.