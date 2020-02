Brad Pitt, el primer ganador de los Oscars 2020 como Mejor Actor Secundario

Brad Pitt se alzó como Mejor Actor Secundario en los Oscars 2020 por su actuación en Érase Una Vez en Hollywood. Durante su discurso, le dedicó el premios a sus hijos y además pidió más respeto por el trabajo de los dobles dentro de la industria cinematográfica.

"Gracias, gracias a La Academia. Gracias a Quentin Tarantino por ser original. La industria del cine sería terriblemente aburrida sin ti".

Brad Pitt arrancó suspiros en la alfombra roja de los Oscars 2020

Minutos antes, Brad llegó como todo un galán a la alfombra roja de los Oscars 2020. Tras cada aparición en las galas de premiación, el ex esposo de Angelina Jolie arranca suspiros a su paso por su talento, carisma y belleza que mantiene intacta a pesar de sus 56 años.

El ex de Jennifer Anniston y Angelina Jolie llegó solo y se paseó por la alfombra roja luciendo un traje negro con blazer de terciopelo muy clásico. Su impecable apariencia generó inmediatamente reacciones entre su fanaticada y todo aquel que esperaba ver la llegada del protagonista de "Once Upon In Time In Hollywood", pues se ha convertido en referencia de galanura y de poseer las actitudes del hombre perfecto.

Brad Pitt esta noche en los #Oscars mientras más años más guapos se ve😻😻 pic.twitter.com/Yfg2OkpzHi — sofi💕 (@Fabiana95050157) February 10, 2020

El hombre de tú vida ha llegado a la alfombra roja 😍👏 Brad Pitt flechando corazones 💘 en los #Oscars #Oscar2020 pic.twitter.com/p4kPmwSqN3 — Revista Ocean Drive Venezuela (@OceanDriveVzla) February 10, 2020

Cuando ves a Brad Pitt y siempre está partible.#Oscars pic.twitter.com/2srvnadJpz — Tercer Cine (@TercerCineOk) February 10, 2020

Fans analizan el atuendo de Brad Pitt

Y más allá de los memes en los que se reflejaba la emoción por ver legar a este galán, también se generó el debate de que al actor le quedaba un tanto grande el blazer con el que desfiló como todo un caballero.

Es mi imaginación o se le ve un poco grande el traje a Brad Pitt? #Oscars2020 pic.twitter.com/tFM0idb7bw — Nuria (@nuriagram) February 10, 2020

También muchos de sus fans apoyaron la idea de que Brad Pitt se vistió como ganador, pues muchos de ellos esperan que el atractivo rubio se lleve la tan anhelada estatuilla.

Brad Pitt ha llegado a recoger su premio.#Oscars pic.twitter.com/N0fdkupf5d — Ms chanandler bing (@24FRAMES10) February 10, 2020