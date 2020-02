Timothée Chalamet provoca suspiros y memes en los Óscar

Como siempre, Timothée Chalamet llamó la atención con un look alternativo firmado por Prada y joyería de Cartier.

Para muchos fue demasiado sencillo, pues siempre presenta diseños innovadores y que marcan tendencia.



Timohtée Chalamet, co estrellas de Little Women, pasó por la alfombra y no fue desapercibido por las celebridades y el público.

Las redes sociales se volcaron en comentarios a favor y en contra, pero no faltaron los memes, que son una manera creativa de comentar con humor.

Margot Robbie y Timotheé Chalamet protagonizaron el momento más divertido de la alfombra roja, cuando se cruzaron durante las fotografías en la alfombra roja.

timothée chalamet es como el peter parker de hollywood, todos lo aman#Oscars pic.twitter.com/MeI479j5TL — ℯrika (@coucoustyls) February 10, 2020