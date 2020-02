El momento más tierno de los Oscar 2020: madre de Laura Dern llora de alegría al ver triunfar a su hija

El glamour y la elegancia se hereda. Así lo confirmaron las madres que acompañaron a sus famosos hijos a la gala de los premios Oscar 2020, cuando aparecieron de la mano de su hijo o hija para compartir sus éxitos profesionales en el fastuoso mundo de Hollywood.

Aunque los famosos suelen asistir con sus parejas, esta nueva edición de la estatuilla dorada, trajo consigo a las mamás de quienes protagonizan las mágicas historias en la pantalla grande.

Y qué mejor compañía que la persona más importante de sus vidas, la que les dio la vida. Fue así como vimos desfilar por la alfombra roja a la hermosa Charliza Theron, nuevamente acompañada por su mami.

Keanu Reeve, Charlize Theron, Janelle Monae y Laura Dern, llegaron con sus respectivas mamás a la gran cita, luciendo todas bellos diseños de moda.

El famoso intérprete de Matrix, llegó con su madre, Patricia Taylor -diseñadora de vestuario, a quien los seguidores del reconocido artista confundieron con su novia Alexandra Grant.

Keanu Reeves on the red carpet of the Oscars 2020 in L.A., with his mother Patricia Taylor – Feb 9 2020 ⭐

He will be on stage as a presenter.

[📷 from Live @ontheredcarpet

#keanureeves #oscars #oscars2020 #losangeles #patriciataylor pic.twitter.com/TGm8fDQFBn

— Reality Index (@Reality_Index) February 10, 2020