Arremeten contra Shia Labeouf presunta "impaciencia" hacia actor con síndrome de Down en los Oscar

Shia Labeouf protagonizó uno de los momentos más comentados en los Premios Oscar 2020 este domingo 9 de febrero. El actor subió al escenario junto a Zack Gottsagen, un intérprete con síndrome de Down, a anunciar el ganador a mejor cortometraje live-action.

El acontecimiento en la 92 edición de los Oscar fue histórico, pues Gottsagen es la primera persona con este síndrome en presentar un premio, según informó The Hollywood Reporter.

Sin embargo, Labeouf manifestó una presunta "impaciencia" hacia su compañero que molestó a los usuarios en redes sociales.

Durante su momento en escena, Gottsagen debía abrir el sobre con el título ganador pero se le dificultó la tarea. Ante esto, la estrella de Transformers actuó aparentemente desesperado y lo ayudó.

Posteriormente, cuando tocaba develar quién era el vencedor, también se tomó unos segundos que Labeouf no aguantó e intervino leyendo el nombre del sobre sin esperar a su compañero de elenco en Peanut Butter Falcon. Además, se lo vio reír y rodar los ojos, irritando a los internautas.

"¿Alguien más notó que Shia Labeouf se aguantó un chingo la risa?", "¿Qué pasa con la paciencia de #ShiaLabeouf? Nosotros le tuvimos harta paciencia con sus películas de Transformers" y "Lo peor de los Oscars: Shia LaBeouf diciendo “widow” en vez de “window” después de reírse porque a su compañero Zack Gottsagen no le salían las palabras", fueron algunas reacciones.

A pesar del incidente, seguidores y personalidades aseguraron que las redes habían malinterpretado el gesto de Shia, pues él y Zack son muy buenos amigos.

"¿Qué pasa con toda esa gente criticando a Shia LaBeouf por tratar a Zack Gottsagen como SU AMIGO sin saber su background? Vaya idiotas. Les recuerdo que las personas con síndrome de Down NO SON ESTÚPIDAS. Más que un trato especial, lo que quieren es ser tratados como uno más", escribió un admirador.

Otro destacó: "Juzgar a Shia LaBeouf por su supuesto comportamiento indiferente demuestra qué hay quienes no entienden el concepto de inclusión, a las personas se les trata como personas, independientemente de su condición, ¿por qué entonces debería tratar distinto a su compañero presentador?"

Por último, la directora Alma Har'el explicó la actitud del joven en los Oscar 2020.

"A Shia se le ofreció presentar un Oscar. Dijo que lo haría si podía compartir ese momento con su amado coprotagonista Zack Gottsagen, a quien todos adoramos. Es estresante allá arriba", develó.

Shia was offered to present an Oscar. He said he would do it if he can share that moment with his beloved co-star Zach Gottsagen who we all adore. It’s stressful up there… pic.twitter.com/F75aT1vURa

— Alma Har'el🌪 (@Almaharel) February 10, 2020