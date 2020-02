Angélica Rivera reaparece junto al Güero Castro

View this post on Instagram

Que gran noche viví este domingo en @miraquienbaila logre hacer cosas que jamás imaginé ❤️ por eso jamás hay q dudar de uno mismo y eso lo comprobé esa noche, que si confías en TI todo lo puedes y que no existen límites. Gracias a toda la gente por sus comentarios y su apoyo siempre ❤️ lo disfrute y entregue el alma en ese tango y seguiré dando siempre lo mejor de mi en esta competencia por la causa tan importante por l que estoy bailando : Esclerosis múltiple 🖤 nos vemos este siguiente domingo ✌🏻