¿Quién era Go Soo Jung, la actriz coreana que falleció a los 24 años de edad?

스토리제이컴퍼니의 소중한 배우 고수정이 하늘의 빛나는 별이 되었습니다. ⠀ 고수정 배우는 그 누구보다도 순수하고 고운 마음을 가진, 풋풋한 빛이 나는 사람이었습니다. ⠀ 우리를 반겨주었던 당신의 밝은 미소를, 가장 아름다웠던 당신의 청춘을, 그 마음만큼 순수했던 연기를, 우리는 영원히 기억하겠습니다. ⠀ 우리의 영원한 배우, 당신이 떠나는 그 곳엔 부디 아픔 없이 영원한 안식만이 있기를 바랍니다. ⠀ -스토리제이컴퍼니 일동