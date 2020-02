¿A quién le dedica Danna Paola la canción de Sodio?

El pasado 6 de febrero Danna Paola estrenó su canción Sodio la cual ya cuenta con más de 8 millones de reproducciones en YouTube.

Danna Paola impacta al mostrar su ‘perfil’ en Tinder con sexy foto La cantante y actriz de 24 años de edad sorprendió a sus seguidores con atrevidas fotografías en su cuenta de Instagram

El tema habla sobre un hombre que la abandona debido a su preferencia sexual. De hecho parte de la letra de la canción dice: "La verdad, sí, me enamoré. Esto arde y yo sé por qué. Quiero verte feliz. Aunque sea con él".

En redes sociales se ha especulado sobre a quién le dedicó Danna este tema. Algunos han dicho que fue a Eleazar Gómez, quien fuera novio de la cantante hace ya algunos años.

Mis cielas, dicen las malas lenguas, que mi amiga personal Danna Paola le dedico "SODIO" a su ex Eleazar Gómez y a su actual novio Ian el ex wapayaso. pic.twitter.com/Pw2ats6b0g — 🌈 No Mi Ciela 🌈 (@NoMiCielas) February 9, 2020

También se ha rumorado que es Roger González, quien es muy amigo de Danna.

La verdad de Danna

Las especulaciones han dado pie a que la cantante sea cuestionada sobre la dedicatoria y hace unos días ella lo explicó durante una firma de autógrafos que tuvo en la Ciudad de México.

"'Sodio' viene de una experiencia, que es algo 100 por ciento real, estamos hoy en día en un mundo que cuesta mucho aceptar el amor universal y tenía muchas ganas de una canción que además de ser rica para bailar tenga un mensaje, que fuera un videoclip también de una altura increíble, que pareciera una película y que se contara justo que no hay que satanizar el amor, sino todo lo contrario. Soóo puedo decir que yo escribo mis canciones para que mis fans, que todos ustedes las interpreten como quieran, no es indagar de quién fue o no, es que escuchen la canción y se identifiquen con ella y para mí eso es más que suficiente, me hace feliz y que les guste", dijo.

También te puede interesar: