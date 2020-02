Jaime Camil estrena nueva película este 14F y Carlos Ponce se burla de él (Video)

El actor Jaime Camil estuvo este miércoles en el programa Venga la Alegría para promocionar su más reciente película “Loco por ti”. Este 14 de febrero será el estreno en México.

En la cinta, comparte protagonización con la actriz Sandra Echeverría. Ambos interpretan a una pareja cuyo hombre tiene ciertos problemas mentales por los que debe mantenerse medicado.

Con esta película, los actores buscan catapultarse en el exterior. “Lo padre de esta comedia romántica es que está extremadamente bien escrita y la situación hace la comedia. Aunque mi personaje tiene condiciones mentales, no lo afrontamos con insulto y sin faltar el respeto a nadie”, explicó Jaime para dar contexto a la trama.

Aseguró que la audiencia la disfrutará pues tiene elementos de drama y también los hará reír. "Hay una conexión muy genuina y honesta con el público, pues aunque está hecha para hacerte reír y que la pases bien si no hay una conexión con el corazón y emocional con los personajes entonces no cuaja, la gente no se ríe tanto”, comentó.

En “Loco por ti”, también tiene una participación especial Andrés, el hijo de 4 años de Sandra.

Jaime además se encuentra grabando la serie “broke” de la cadena estadounidense CBS.

Carlos Ponce imita a Jaime Camil en la promoción de su cinta

El actor Carlos Ponce se unió a la promoción de esta cinta para apoyar a su colega y amigo, Jaime Camil. En un video publicado en su cuenta Instagram, Carlos imita a Jaime en la forma de hablar de una forma graciosa.

“Hola, soy Jaime Camil, ya sé, me veo más joven y viril porque estoy disfrazado de mi actor favorito para promocionar mi nueva película”, dice Carlos en medio de las risas.

El propio Jaime publicó el clip en su perfil celebrando la broma. “Quería verme más varonil para promocionar la peli así que me puse este disfraz 🤣🤣 Gracias @poncecarlos1”, escribió.

La película estará en cines este 14 de febrero en México. En Estados Unidos se estrenará bajo el título “Las Píldoras de mi Novio”, el próximo 21 de febrero.

